Polestar запустил производство конкурента Tesla

Бывший заводской тюнер Volvo, а теперь самостоятельная компания Polestar начала серийное производство своей второй модели. Электрокар Polestar 2 позиционируется как соперник Tesla Model 3

Автомобиль построен на платформе CMA от Volvo. Это же шасси уже используют модели Volvo XC40 и Lynk & Co 01. Новинка получила два электромотора и аккумулятор емкостью 78 киловатт-часов. Запас хода у Polestar 2 составляет 470 километров. Разгон до «сотни» у машины занимает менее пяти секунд. Суммарная мощность электрической силовой установки более 400 лошадиных сил.

Также на электрокаре дебютировал новый информационно-развлекательный комплекс Google Android HMI с интерактивным помощником Google Assistant, который по своим свойствам схож с «Алексой» от Amazon. Управлять мультимедиа можно через 11-дюймовый сенсорный дисплей.

К слову, в компании рассказали, что после выпуска своей второй модели Polestar будет разрабатывать автомобили только с полностью электрическими силовыми установками. Напомним, Polestar 1 является гибридом. Двухдверку с кузовом из карбона оснастили гибридной силовой установкой, в состав которой вошли двухлитровый бензиновый турбомотор и два электрических двигателя.