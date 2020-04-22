Полицейским разрешат вскрывать автомобили

Сотрудникам полиции хотят разрешить вскрывать автомобили. Соответствующий законопроект подготовили в правительстве

Интерфакс со ссылкой на источник в аппарате Госдумы сообщает, что поправки, расширяющие права полиции, были одобрены правительством на этой неделе. В Думу их еще не внесли.

Закон «О полиции» предлагают дополнить отдельной статьей о вскрытии транспортного средства. Сотрудники получат право вскрывать машины для спасения жизни людей, предотвращения преступлений, а также «для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях».

В том случае, если транспортное средство будет вскрыто в отсутствие владельца, его следует проинформировать об этом в течение 24 часов с момента вскрытия.

Как говорится в законопроекте, «сотрудник полиции не несет ответственности за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства», если он действовал на законных основаниях.