Полиция больше не будет наказывать водителей за нарушение ряда правил

Согласно законопроекту, с полиции будут сняты полномочия наказывать за 46 видов правонарушений. Соответствующий документ внесут в Госдуму до 10 ноября

Некоторые из этих видов нарушений напрямую касаются водителей. В частности, речь идет о некоторых административных правонарушениях, таких как перевозка крупногабаритных грузов и опасных веществ, а также эксплуатация транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах, либо нормативов уровня шума.

Также, полицейские не смогут штрафовать за пользование недрами без лицензии, самовольную застройку участков с полезными ископаемыми, самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, сокрытие экологической информации, оборот алкоголя, ведение бизнеса с нарушением лицензионных требований, а также за охоту на медведя и ловлю рыбы без лицензии.