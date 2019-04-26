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26 апр 2019

Полиция Денвера стреляет в нарушителей GPS-маяками

Полиция Денвера стреляет в нарушителей GPS-маяками

В машину преступника стреляют GPS-маячком, после чего его местоположение отслеживается, и нарушитель задерживается без погони

Полиция Денвера взяла на вооружение новое средство борьбы с водителями-нарушителями. С помощью пускового устройства, которое располагается на решетке радиатора патрульного автомобиля, по машине преступника выстреливается маячок, который прилипает к кузову беглеца, после чего передвижения преступника можно отслеживать с помощью компьютера в реальном времени.

Как заявляют представители полиции, нововведение избавит от необходимости устраивать погони за преступниками по городским улицам, что зачастую заканчивается гибелью окружающих людей. Благодаря маячку появится возможность выбрать безлюдное место для перехвата. Сейчас маяк тестируют в пилотном режиме: за последнюю неделю им удачно воспользовались уже дважды, оба раза — во время преследования угонщиков.

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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