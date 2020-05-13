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13 май 2020

Полиция сможет вскрывать чужие автомобили

Полиция сможет вскрывать чужие автомобили

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки, расширяющие полномочия полицейских

В России полицейским уже в ближайшее время могут разрешить вскрывать автомобили без согласия их владельцев. Соответствующий законопроект правительство страны внесло на обсуждение в Госдуму. На данный момент документ уже опубликован в базе данных парламента. Кроме этого, если проекту дадут зеленый свет, стражи порядка также получат право оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.

Вскрыть чужой автомобиль полиции разрешат в нескольких случаях. Например, для спасения жизни граждан или для предотвращения преступления. Открыть машину страж порядка также сможет при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. При этом полицейский не несет ответственность за вред, «причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства». Любопытно, что вскрыть автомобиль полицейский сможет, даже если собственника машины нет на месте. В этом случае о произошедшем хозяина транспортного средств.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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