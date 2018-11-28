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28 ноя 2018

Полисы ОСАГО будут проверяться камерами

Полисы ОСАГО будут проверяться камерами

Подобный эксперимент собирались провести уже давно, однако до сих пор нет никакой конкретики относительно сроков. Единственное, что говорят власти -  проект будет запущен совсем скоро. Правда, на данный момент появились подробности того, как весь механизм будет работать.

Так, по словам исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева,  первого числа каждого месяца будет создаваться список застрахованных машин, с которым система будет сверяться, сканируя проехавшие под камерой автомобили.

Интересно, что  при отсутствии страховки виновника сразу не накажут. Штрафное постановление будет выписано по истечении десяти дней, когда система снова запросит базу данных РСА об автомобиле нарушителя. Такой срок установлен не случайно, дело в том, что он установлен законом для приобретения полиса ОСАГО. Кроме того, такой способ позволит не загружать серверы запросами и проверять не весь поток автомобилей подряд, а только самые подозрительные.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Колеса

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