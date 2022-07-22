Полисы ОСАГО стали продавать в кредит

Сразу несколько страховых компаний стали предлагать свои продукты в кредит или рассрочку. Что произошло?

Центробанк не предполагает продажу данных продуктов с долговыми обязательствами, однако и не запрещает делать этого. Эксперты считают, что пусть схема и нетипична для рынка, но в условиях снижения доходов россиян она может быть актуальна. Возможность не платить всю цену полиса разом поможет привлечь клиентов, особенно «проблемных» водителей с максимальными повышающими коэффициентами, для которых «автогражданка» стоит десятки тысяч рублей.

Отметим, что в конце лета Центробанк сообщил, что из-за дефицита автомобильных запчастей на рынке стоимость полисов может возрасти на 15-20 процентов.