Полностью рассекречен новый кроссовер Dacia Duster

Компания Dacia представила новое поколение кроссовера Duster. Автомобиль переехал на новую платформу, получил гибридную силовую установку и более брутальный дизайн

Поговорим сперва про моторную гамму. От дизельного ДВС полностью отказались и теперь линейка включает мягкокогибридные силовые установки. Речь идет о тандеме 1,2-литровой турботройки мощностью 130 л.с. и 48-вольтового электрогенератора. В такой конфигурации автомобиль комплектуется механической коробкой передач. Привод предложен как передний, так и полный. Альтернатива - 1,6-литровый атмосферник, работающий в паре со стартер-генератором и электромотором. Суммарная мощность такой системы составит 140 л.с. Данная версия комплектуется аккумулятором на 1,2 кВт*ч и роботизированной коробкой передач. Также есть вариант Duster Eco-G 100 - 1,0-литровый 3-цилиндровый турбомотор мощностью 100 л.с., который работает как на бензине, так и на пропане. Автомобиль оснащается бензобаком и газовым баллоном на 50 л каждый. Отмечается, что в смешанном режиме автомобиль способен проехать 1300 км.

В основу дизайна новинки лег концепт двухлетней давности под названием Bigster. Автомобиль выделяется рельефным капотом, Y-образной светодиодной оптикой, массивными бамперами. Интересно смотрятся золотое оформление зеркал заднего вида и логотипа на двери багажника в версии Duster Extrem. Внедорожный обвес и колесные арки выполнены из материала под названием Starkle, в составе которого находится 20% переработанного полипропилена. Габариты автомобиля: 4343/1810/1660 мм. Объем багажного отделения увеличился до 472 л. Рейлинги на крыше также позволяют перевозить груз весом до 80 кг.

На передней панели в салоне устанавливается 10-дюймовый экран обновленной мультимедийной системы. Имеется поддержка Apple CarPlay и Android Auto. В стандартной комплектации “приборка” аналоговая, дополненная небольшим информационным дисплеем. В топовой версии уже виртуальная с дисплеем диагональю 7 дюймов. Также дорогие версии могут похвастаться наличием климат-контроля, беспроводной зарядкой для смартфона, камерой заднего вида, системой бесключевого доступа и 18-дюймовыми колесными дисками.

