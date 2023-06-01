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1 июн 2023

Польша закрыла границы для российских грузовиков

Польша закрыла границы для российских грузовиков

Польша с 1 июня 2023 года закрыла границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Чем это грозит автомобилистам?

По словам главы Минпромторга, Дениса Мантурова, никаких рисков принятое Польшей постановление не несет. Впрочем, эксперты придерживаются совершенно иного мнения. Именно через Польшу в Россию попадали оригинальные запасные части для иномарок из Европы и других стран. Теперь же этот канал перекрыт, так как российские власти вводят ответные запреты - машины на польских номерах не смогут передвигаться по территории нашей страны.

Автомобильному бизнесу придется искать новых партнеров в области логистики и, в том числе, переключаться на перевозчиков из Прибалтики, что приведет к удорожанию ввозимых запчастей и машин.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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