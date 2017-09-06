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6 сен 2017

Получить права можно будет в Сбербанке

Получить права можно будет в Сбербанке

Сбербанк, у которого отделений по всей России, пожалуй не меньше чем у Почты России, с 2019 года намерен взять на себя функции многофункциональных центров (МФЦ) и предоставлять населению государственные услуги. Речь, в первую очередь, идет о выдаче и замене паспортов и водительских удостоверений.

«Банковский сотрудник будет выполнять функции сотрудника МФЦ. Это значит, что вы сможете зарегистрировать квартиру, получить паспорт или водительские права в банке. Планируем, что это пойдет в 2019 году», — заявил агентству ТАСС вице-президент Сбербанка Александр Шаров.

По его словам в первую очередь Сбербанк будет выполнять роль МФЦ в регионах, которые испытывают дефицит таких центров. По собственным подсчетам банка речь идет о 30% субъектах Российской Федерации.

Сегодня МФЦ выдают водительские удостоверения наравне с ГИБДД. Однако, если желающий обменять свое водительское удостоверение в Госавтоинспекции может сделать это за один день, то в МФЦ процедура займет несколько дней: сотрудники центра отправляют документы в ГИБДД, а та уже и занимается изготовлением новых прав.

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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