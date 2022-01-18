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18 янв 2022

Пользователи ЭРА-ГЛОНАСС смогут вызывать Росгвардию

Пользователи ЭРА-ГЛОНАСС смогут вызывать Росгвардию

В России заработал новый сервис «Эра.Рус» – совместный проект ЭРА-ГЛОНАСС и Росгвардии. Он превратит обычную систему информирования в настоящую тревожную кнопку.

Работает все просто - нажимаем на кнопку SOS в автомобиле, сигнал передается на пульт дежурного  Росгвардии, который вызывает наряд к месту происшествия. Заявлено, что мобильные группы  и патрули смогут прибывать на место происшествия через 3-4 минуты после обращения. Представители ведомства заявляют о том, что новая система может помочь, например, в случае попытки угона машины или какого-либо дорожного конфликта.

Отметим, за вызов придется платить. Сперва необходимо оформить подписку на сервис, а затем и заключить контракт с Росгвардией. Средний ежемесячный тариф зависит от региона, но не превышает шестисот рублей.

При написании новости использовалась информация:
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