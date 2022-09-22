Пользу Iphone 14 для автомобилистов проверили на практике

Новый смартфоны оборудовали интересной и необычной функцией- автоматического распознавания аварии и вызова на место ДТП экстренные службы.

В Apple заявили, что использовали около миллиона часов данных о реальных авариях для обучения новой функции. Кроме того, новые датчики для гаджетов тестировали в условиях лабораторных краш-тестов.

Но одно дело – просто совершать громкие заявления, и совсем другое – проверить технологию на практике Этим вопросом озаботились несколько американских блогеров. Они соорудили преграду, положили телефон в машину и впечатали ее в барьер. Во время первой попытки машина ехала на низкой скорости. iPhone смог зафиксировать столкновения и начал отсчёт до автоматического звонка в службу спасения. Вторая попытка (с повышенным скоростным лимитом) также увенчалась успехом.



