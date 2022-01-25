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25 янв 2022

Porsche Carrera GT превратили в электрокар

Porsche Carrera GT превратили в электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Поклонники классических автомобилей всё чаще начинают переводить свои ретро-кары на электричество. Хотя эта тема остается спорной, многие всё же готовы выложить круглую сумму за «старину» на батарейках.

К услугам таких людей действует целое множество тюнинг-ателье, которые специализируются, как раз, на данном виде деятельности. Живой пример -  компания Voitures Extravert из Нидерландов, которая недавно представила проект электрического Porsche.

Начать стоит с того, что в качестве донора был использован достаточно редкий спорткар – 911 Сarrera RS. Его выпускали всего лишь один год (с 1973 по 1974). Собственно, штатный шестицилиндровый «оппозитник» был заменен на  300-сильный агрегат собственной разработки. В Voitures Extravert  очень гордятся своей разработкой, в особенности характеристикой крутящего момента (700 Нм). Эти показатели даже были вынесены в название "ssenza 700".

Мощный двигатель позволяет Quintessenza RS разгоняться до сотни менее чем за 6 секунд. Батарея ёмкостью в 59 кВтч позволяет проезжать чуть больше 400 километров на одной зарядке.

При написании новости использовалась информация:
Insideevs

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