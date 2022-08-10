Автомобильный портал Motorpage
10 авг 2022

Porsche Taycan стал самым быстрым электрокаром Нюрбургринга

Porsche Taycan стал самым быстрым электрокаром Нюрбургринга
Автор фото: фирма-производитель

Porsche Taycan установил новый рекорд Нюрбургринга для серийных электромобилей. Tesla Model S более не является лидером!

Надо сказать, что в заезде принимал участие не простой «Тайкан», а в версии Taycan Turbo S - то есть в самой мощной своей конфигурации. Тест-пилот немецкой марки Ларс Керн проехал трассу за 7:33,35, оказавшись на две секунды быстрее Tesla Model S Plaid.

Удивительно, но есть автомобиль, который проехал дистанцию быстрее Porsche, правда, речь идет не о серийной машине, а о спортивном прототипе - Volkswagen ID.R в 2019 году проехал трассу протяженностью в 20,8 километра за 6 минут 05,336 секунды

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Niva Travel (2021) вид сбоку

Раскрыты сроки производства Lada Niva Travel

10 августа 2022
Lada Vesta 2015 вид сбоку

Выпуск Lada Vesta будет налажен лишь в первом квартале 2023 года

10 августа 2022
Tesla Model 3 concept 2016 вид сбоку 2

Автомобили Tesla сбивают детей

10 августа 2022

Land Rover серьезно обновит внедорожник Discovery, чтобы с ним не прощаться

10 августа 2022

В России может появиться льготная растаможка автомобилей

10 августа 2022

Российским водителям может не хватить номеров

10 августа 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed LX - exeed lx (2021) «без скидок на мелочи» Тест драйв
07 августа 2022

Exeed LX
"«Без скидок на мелочи»"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"
Volkswagen Passat Alltrack - volkswagen passat alltrack (2020) «неутомимый»
Тест драйв
28 июля 2022

Volkswagen Passat Alltrack
"«Неутомимый»"
Citroen C3 Aircross - citroen c3 aircross (2022) поможет побороть хандру
Тест драйв
24 июля 2022

Citroen C3 Aircross
"Поможет побороть хандру"

Написано новостей:

3 1 2 1 4