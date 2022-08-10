Porsche Taycan стал самым быстрым электрокаром Нюрбургринга

Porsche Taycan установил новый рекорд Нюрбургринга для серийных электромобилей. Tesla Model S более не является лидером!

Надо сказать, что в заезде принимал участие не простой «Тайкан», а в версии Taycan Turbo S - то есть в самой мощной своей конфигурации. Тест-пилот немецкой марки Ларс Керн проехал трассу за 7:33,35, оказавшись на две секунды быстрее Tesla Model S Plaid.

Удивительно, но есть автомобиль, который проехал дистанцию быстрее Porsche, правда, речь идет не о серийной машине, а о спортивном прототипе - Volkswagen ID.R в 2019 году проехал трассу протяженностью в 20,8 километра за 6 минут 05,336 секунды