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5 авг 2022

Посадил ребенка за руль – лишился прав

Посадил ребенка за руль – лишился прав

Депутаты государственной думы решили продолжать свою борьбу за ужесточение наказаний для водителей-нарушителей ПДД

Буквально на днях прошло второе чтение законопроекта по внедрению уголовной ответственности для нетрезвых водителей. Теперь же чиновники хотят заняться теми, кто пускает за руль детей. Сейчас владелец машины, который передал руль несовершеннолетнему без водительских прав, будет наказан штрафом в размере 30 тысяч рублей, однако, Ярославу Нилову – главе думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, этой санкции показалось мало.

Чиновник предложил ужесточить наказание вплоть до лишения водительских прав или направления на общественные работы – «Просто усилить административную ответственно…

При написании новости использовалась информация:
парламентская газета

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