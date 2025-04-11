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11 апр 2025

Поставки китайских автомобилей в Россию сократились на 56%

Поставки китайских автомобилей в Россию сократились на 56%
Автор фото: из открытых источников

Поставки китайских автомобилей в Россию сильно сократились. В январе–феврале 2025 года в РФ было ввезено всего 57,6 тыс. машин, что на 56% меньше, чем за аналогичный период прошлого года

Падение экспорта китайских машин привело к тому, что Россия утратила статус крупнейшего зарубежного рынка для китайских автокомпаний, уступив Мексике и Объединённым Арабским Эмиратам. Эксперты объясняют падение спроса на российском рынке (из-за высокой ключевой ставки и повышения утильсбора автомобили заметно подорожали), что привело к переизбытку авто на складах дилеров. По оценкам аналитиков, в стране скопилось до 500 тыс. непроданных машин 2023–2024 годов выпуска.

Следует также отметить, что в России выросло локализованное производство китайских машин. Всё больше “китайцев” собираются на отечественных предприятиях: «Автотор» в Калининграде, заводы в Калуге, Санкт-Петербурге, Елабуге, а также на «Москвиче» и УАЗе. Это позволяет сократить зависимость от прямого импорта.

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