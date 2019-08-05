Построен настоящий DeLorean с дистанционным управлением

Все помнят знаменитый фильм «Назад в будущее» с не менее знаменитым автомобилем DeLorean. Если задать вопрос относительно любимой сцены в фильме, то многие назовут момент, когда главные герои запускают автомобиль с помощью пульта дистанционного управления. Теперь это действие можно воспроизвести в реальном мире

Дело в том, что голландский компьютерщик Бьорн Хармс создал первый в мире DeLorean с пультом дистанционного управления. На работы у Бьорна ушло 9 месяцев: полгода он потратил на постройку прототипа, а оставшееся время – на доведение его до ума в том числе и с точки зрения безопасности. К примеру, чтобы обеспечить возможность поворота колес при помощи сервоприводов, Хармс имплантировал в рулевой механизм DeLorean электроусилитель от Opel Corsa.

К слову, силовой агрегат DeLorean остался без изменений: это тот же самый 2,8-литровый V6 с отдачей в 130 л.с. А вот максимальная скорость из-за увеличившегося веса снизилась до 160 км/ч. Впрочем, набрать знаменитые 88 миль в час и переместиться во времени спорткар все еще способен. Кроме того он может сделать это официально, так как автомобиль с дистанционным управлением полностью легален для передвижения по дорогам Голландии.