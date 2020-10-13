Пожарные не способны тушить электромобили

Пожарные США признались, что не подготовлены к тушению электрокаров и гибридных автомобилей. Почти треть опрошенных американских пожарных вообще не обучены тушению «батарейных» автомобиле

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) пришёл к выводу, что только 25 процентов американских пожарных подготовлены к тушению электрокаров и ознакомлены со спецификой борьбы с огнём в случаях, когда пламенем охвачены аккумуляторные ячейки.

Каждый второй пожарный, опрошенный Национальным советом по безопасности на транспорте, признался, что не проходил инструктаж по тушению литий-ионных батарей электромобилей; более половины пожарных департаментов и добровольческих подразделений объяснили отсутствие алгоритма действий и технических средств для тушения электрокаров нехваткой финансирования.