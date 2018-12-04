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4 дек 2018

Правила парковки решили смягчить

Правила парковки решили смягчить

Автомобилисты смогут самостоятельно исправить ошибки, случайно допущенные при оплате парковки, избегая штрафов

Портал мэра Москвы сообщил об изменениях правил оплаты парковки через мобильное приложение "Парковки Москвы". Речь идет о том, что водители смогут исправлять некоторые ошибки, допущенные при вводе данных при оплате до конца дня, в который была проведена парковочная сессия. Обновление приложения с такими функциями выйдет в начале 2019 года.

В сообщении указывается, что при разработке данных изменений эксперты  проанализировали множество случаев, когда водители указывали неправильный номер парковки и платили неверную сумму (тарифы в разных зонах платной парковки различаются). После ввода новых правил, автомобилисты смогут исправить номер парковки до конца текущего дня после завершения сессии. Кроме того, теперь не придется повторно платить за стоянку.

Самое главное изменение, заключается в том, что водители смогут доплатить за парковку, если они  забыли продлить парковочную сессию. Ранее, если  машина стояла на парковке дольше положенного времени, то водителю грозил штраф за неоплаченную стоянку.  Также как и в случае исправления введенных данных, владелец автомобиля сможет до конца дня заплатить за парковку и избежать санкций.

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При написании новости использовалась информация:
REGNUM, Официальный сайт Мэра Москвы, ТАСС

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