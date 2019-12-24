Правила сдачи водительского экзамена изменятся

Ряд нововведений начнет действовать уже в январе следующего года. Однако, самые масштабные изменения произойдут только осенью

Как сообщает Коммерсант, соответствующий документ уже был подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым. Так одним из нововведений станет возможность обучения на скоростных магистралях. Также увеличивается разрешенный возраст для получения прав автобуса, троллейбуса или трамвая. С 2020 г. открыть категории D, Tb, Tm можно будет с 20 лет (сейчас можно учиться с 16).

Что касается осени, то с октября 2020 г. ГИБДД исключит сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках. В ведомстве считают, что этот этап занимает очень много служебного времени у сотрудников ГИБДД, кроме того он полностью дублирует экзамен, который проводится в школе. Собственно, вместо привычного двухэтапного экзамена кандидатов осени будет ждать единый практический тест в городе, при проведении которого будут использоваться закрытые территории, улицы и дороги с малоинтенсивным движением. На этих территориях в более обобщенном варианте будут проверять те же самые навыки, что сейчас тестируют на площадке.