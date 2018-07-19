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19 июл 2018

Правила сопровождения кортежей и колонн изменятся

Правила сопровождения кортежей и колонн изменятся

Сегодняшние правила сопровождения автомобилями ГИБДД кортежей чиновников, колонн автобусов и грузовиков с негабаритным грузом были утверждены более десяти лет назад. В МВД решили обновить их.

Проект соответствующего приказа размещен на сайте обсуждения нормативно-правовых документов министерств и ведомств России. Согласно ему, сопровождение автомобилями ГИБДД обеспечивается при служебных поездках чиновников, при перевозке автобусами детей, а также для автомобилей, участвующих в президентских или правительственных мероприятиях.

Заявку может подать любое физлицо или организация, приложив соответствующий пакет документов. При этом после утверждения приказа, заявку можно будет направить в электронном виде. В ГИБДД проверят нужны ли перекрытия дорог, «пробьют» водителей и обследуют маршрут следования.

Далее с водителями будет проведен инструктаж и выработаны общие правила остановок для заправки или отдыха, дистанция между машинами, а также порядок действий в случае, если одна из машин отстала. Если в колоне десять и более автомобилей, то для ее сопровождения выделяется как минимум два автомобиля ГИБДД.

При перевозке детей максимальная скорость колонны не должна превышать 60 км/ч. Но при этом, детей можно будет возить и в ночное время, но только к вокзалам и в аэропорты. Ну и, наконец, в автобусах разрешат открывать окна.

Важное изменение касается перевозки негабаритных грузов: в будущем такой колонне будет разрешено в случае необходимости выезжать на встречную полосу движения: иногда у водителей таких машин возникают сложности с тем, чтобы без нарушений вписаться вместе с прицепом в поворот.

В МВД говорят, что новый приказ вступит в силу в начале 2019 года.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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