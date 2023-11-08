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8 ноя 2023

Правила установки дорожных камер станут жестче

Правила установки дорожных камер станут жестче

Министерство транспорта подготовило проект по новым требованиям к установке комплексов видеофиксации нарушений

Речь идет, в частности, о запрете установки в населенных пунктах  видеокамер, фиксирующих однотипные нарушения чаще одного раза в один километр. Если камеры устанавливаются на трассе, то расстояние между ними не должно быть короче 5 километров. Исключения будут касаться только тех участков, где нарушения фиксируются намного чаще.  

Новые правила коснутся и регламента установки дорожных камер региональными правительствами. Теперь о подключении новых видеокамер необходимо уведомить ГИБДД не позднее, чем за 20 дней до подключения. Помимо этого, инициатива коснулась предупреждения водителей о наличии передвижных дорожных комплексов с помощью новых информационных щитов.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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