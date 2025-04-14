Правительство Китая откладывает решение по инвестпроектам BYD и Geely в Латинской Америке

Китайские власти затягивают процесс принятия решения по инвестиционным проектам BYD и Geely в Латинской Америке на фоне растущей неопределенности в мировой торговле

Geely ранее заключила соглашение с Renault об использовании производственных мощностей французской компании в Бразилии, а также о покупке доли регионального бизнеса Renault. BYD, в свою очередь, еще в 2023 году объявила о строительстве завода в Мексике, однако одобрение от китайских регуляторов пока не получено.

Согласно опубликованной информации, задержки со стороны руководства Китая вызваны опасениями относительно потенциальной утечки технологий в США, а также рисками, связанными с введением торговых пошлин. Кроме того, представители ассоциаций автопроизводителей Китая предупредили, что в текущих условиях сложно точно рассчитать риски и окупаемость иностранных вложений.