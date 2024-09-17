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17 сен 2024

Правительство одобрило штрафы до 5000 рублей за езду без ОСАГО

Правительство одобрило штрафы до 5000 рублей за езду без ОСАГО

Правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому вводится штрафы в размере от 3000 до 5000 рублей за управление автомобилем без полиса ОСАГО. Такое наказание будет вводиться при повторном нарушении соответствующей статьи 12.37 КоАП

Данный законопроект был разработан парламентом Кабардино-Балкарской Республики в качестве инициативы по изменениям суммы штрафа за отсутствие ОСАГО. По мнению правительства, актуальное наказание в размере 800 рублей (400 рублей при оплате штрафа в течение первых 20 дней) не является достаточно серьезным, чтобы побудить автомобилистов всегда при себе иметь полис ОСАГО.

В пояснительной записке также отмечается, что новый штраф позволит сократить число повторных правонарушений и увеличить количество людей, оформивших страховой полис. Соответственно случаев, когда пострадавший в ДТП не получает возмещение, станет значительно меньше. 

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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