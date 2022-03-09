Правительство поддержало «облегчение» налога на роскошь

Известно, что человек, владеющей машиной стоимостью в три миллиона рублей и выше обязан платить за нее налог с повышенным коэффициентом (налог на роскошь). В последнее время из-за валютных скачков, инфляции и прочих причин в три миллиона рублей (а порой и выше) стали оценивать бюджетные машины, к примеру, кроссоверы B и C-классов. Вопрос о повышении планки налога напрашивается сам собой.

Об изменении механизма начисления налога на роскошь говорят уже давно. Главный параметр – увеличить границу стоимости автомобиля, начиная с которой он начнет попадать под повышенное налогообложение. Пару месяцев назад Минпромторг выступил с конкретным предложением - повысить ценовой порог с трех до десяти миллионов рублей.

Инициатива была направлена на рассмотрение в правительство, и сегодня премьер-министр РФ дал ей «зеленый свет». Сообщается, что новые механизмы начисления налогов будут внедрены уже в этом году.