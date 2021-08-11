Правительство помогает сдерживать цены на бензин

Возмущение высокими ценами на топливо – один из основных видов недовольства автолюбителей. С обывательской точки зрения все выглядит просто - правительственные меры по сдерживанию цен не являются эффективными. Впрочем, у властей точка зрения другая.

Не так давно заместитель министра энергетики выступил с заявлением, что демпфирующий механизм, внедренный правительством, положительно влияет на стоимость топлива, и если бы не он, то ситуация была бы куда плачевнее.

«Сейчас демпфер компенсирует почти 20 тыс. рублей на тонну бензина, то есть около 15 рублей за литр. На столько выше была бы цена на заправке, если бы не данный механизм», — сказал Сорокин в интервью агентству Reuters.

Напомним, что демпфер работает следующим образом - если экспортные цены на топливо выше, чем внутри страны, то государство компенсирует нефтяникам часть этой разницы. Если же картина обратная, то нефтекомпании отдают в бюджет часть своей прибыли.