Правительство рассматривает возможность лишения прав на 1,5 лет за сокрытие номеров

Правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками в КоАП, согласно которому скрытие автомобильных номеров будет караться лишением прав сроком от 1 до 1,5 лет

На данный момент соответствующее правонарушение регламентируется ч. 2 ст. 12.2 КоАП и предусматривает штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. В пояснительной записке отмечается, что такие нарушения растут из года в год и требуют повышения эффективности правового регулирования.

В законопроекте числятся усиленные меры административной ответственности за использование специальных устройстройств, препятствующих индентификации автомобильных регистрационных номеров. В частности, правонарушителей будут наказывать лишением прав сроком от одного года до полутора лет с последующей конфискацией таких устройств. За неправильно расположенные номерные знаки или полное их отсутствие также планируется внедрить конфискацию водительских прав до 1,5 лет.