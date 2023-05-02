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2 май 2023

Правительство РФ готово и дальше поддерживать электромобили

Правительство РФ готово и дальше поддерживать электромобили

В правительстве РФ утвердили перечень дополнительных мер по популяризации электромобилей и созданию необходимой инфраструктуры. Документ уже прошёл все необходимые инстанции и подписан премьер-министром.

Собственно, проект включает в себя почти три десятка различных мероприятий. Пожалуй, главное из них - предоставление гражданам возможность устанавливать медленные зарядные станции в подземных или наземных паркингах многоквартирных домов без обращения в энергокомпании. Также государство будет субсидировать подрядчикам установку мощных энергетических терминалов для обеспечения быстрой зарядки.

Еще один блок мер касается стимулирования использования электромобилей гражданами и бизнесом. Предполагается разработать схему госсубсидий для сервисов такси и каршеринга, которые закупают в свои парки электромобили.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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