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7 окт 2022

Правительство РФ утвердило изменения в ПДД

Правительство РФ утвердило изменения в ПДД

Новые поправки важны для владельцев электросамокатов - они определяют правовой статус данных транспортных средств.

В ПДД появляется новый термин - средства индивидуальной мобильности (СИМ) к ним  также относятся гироскутеры, моноколеса, сегвеи  и электрические скейтборды.  Правовой статус у данного транспорта следующий - передвигаться по тротуарам, велосипедным дорожкам можно, но не превышая скоростного лимита в 25 километров в час. Еще один важный нюанс - масса самоката не должна превышать  35 килограмм.  Важно помнить, что у пешеходов есть приоритет перед СИМ.  Для пересечения дороги по пешеходному переходу пользователям СИМ необходимо спешиться. Здесь действует тот же принцип, что для велосипедистов.

Что касается движения СИМ по проезжей части, то оно допустимо лишь в тех зонах, где допускается движение велосипедистов. При этом выезжать за пределы правого края проезжей части нельзя. Самокат или другое устройство, двигающееся по дороге, должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.

При написании новости использовалась информация:
Gazeta.ru

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