Правительство США пытается лишить россиян Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade

Президент США, Джо Байден, заявил о введении нового пакета санкций против России. Теперь они касаются торговли и запрета на экспорт в нашу страну чуть ли не всех американских товаров

Как сообщает агентство Reuters, в Россию более не будет поставляться американский алкоголь, часы, одежда, ювелирные изделия и.т.д. Собственно импорт в США определенной российской продукции также запрещен. Если пережить потерю американского бурбона и электроники как-то можно, то с машинами уже возникают вопросы.

Да, американский транспорт тоже попал в запретную категорию. А это значит, что продажи почти всего модельного ряда компании GM в России находятся под угрозой. Не удивляйтесь, что Cadillac Escalade, что Chevrolet Tahoe поставляются к нам напрямую с американских заводов. Это же касается и кроссоверов семейства XT – моделей XT4, XT5 и XT6.

Есть ли возможности обойти запреты? Наверняка, так как, те же самые модели XT собираются и в Китае - каким-то образом можно наладить поставки и оттуда. На российском рынке продается и еще одна темная лошадка – кроссовер Chevrolet Trailblazer, который везут к нам из Южной Кореи. Причем ходили слухи, что сборку модели могут и в Узбекистане наладить. Мы обратились в российский пресс-офис компании GM за разъяснениями ситуации, однако, давать какие-либо комментарии по запрету экспорта нам отказались.