Правительство Великобритании пересядет на электромобили

К 2030 году правительственный парк Великобритании будет полностью состоять из автомобилей с электрическими силовыми установками.

Как сообщает британское издание Autoexpress, на данный момент правительственный парк, примерно, на четверть состоит из электрических машин, а к 2022 г. их доля должна превысить половину от общего количества. Полностью отказаться от использования автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания британские власти намерены через десять лет.

Министерство транспорта уже дало каждому ведомству подробную инструкцию о том, как именно им осуществить переход от стандартных автомобилей к электрическим. Они также должны будут предоставлять министерству ежегодные отчеты о проделанной работе. Данные шаги обусловлены правительственной стратегией «Road to Zero», которая предусматривает создание инфраструктуры и прочих условий для перехода на использование «зеленого» транспорта и полного отказа от автомобилей с ДВС.

