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7 апр 2020

Правительство запрещает дешевый бензин

Правительство запрещает дешевый бензин

В условиях резкого падения цен на нефть правительство решило временно ограничить ввоз в Россию топлива. За рубежом оно подешевело вслед за нефтью, а в России стоимость почти не изменилась из-за особенностей регулирования

Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка. С таким предложением выступило Минэнерго и профильный вице-премьер Юрий Борисов его поддержал, утверждают два собеседника РБК. В то же время, представители Минэнерго и Борисова отказались от комментариев.

Запрет будет введен в самое ближайшее время, в апреле, но сначала компаниям просто объявят о решении, законодательно оно будет закреплено позднее — как только выйдет соответствующее постановление правительства, указывает один из источников РБК. Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник

При написании новости использовалась информация:
РБК

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