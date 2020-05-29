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29 май 2020

Правление Volkswagen одобрило альянс с Ford

Правление Volkswagen одобрило альянс с Ford

Наблюдательный совет Volkswagen Group одобрил несколько проектов в рамках многомиллиардного альянса с Ford Motor. Немецкий автопроизводитель заявил, что в ближайшее время будет подписано сразу несколько контрактов в разных сферах

Ford и Volkswagen договорились о создании глобального производственного альянса еще в январе 2019 года. Сотрудничество начнется с обмена технологиями в сфере производства коммерческих автомобилей — пикапов и легких фургонов. Далее последует партнерство в области разработки электромобилей и систем автономного управления.

Среди первых общих проектов упоминается среднеразмерный пикап, разрабатываемый Фордом, и городской фургон, лидирующая роль в создании которого достанется Volkswagen. Впоследствии немецкий концерн поделится своими наработками в сфере электромобилей с европейским подразделением Ford.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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