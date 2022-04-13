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13 апр 2022

Представлен Ares Modena

Представлен Ares Modena
Автор фото: фирма-производитель

Этот спорткар являет собой смесь американских технологий, приправленной итальянским инжинирингом и представлениями о прекрасном.  Не обманитесь красивым кузовом – перед нами обычный Chevrolet Corvertte, пусть и серьезно доработанный.

Да, в Ares не скрывают, что для постройки собственного спорткара позаимствовали платформу от Chevrolet Corvette. В то же время итальянские специалисты рассказывают, что  с узлами и агрегатами была проведена серьезная работа по модернизации. К примеру, инженеры перепрограммировали ЭБУ  штатного 400-сильного V8 и заменили выхлопную систему, что положительно сказалось на росте мощности. К сожалению, Ares не раскрывает технических характеристик своей машины, так что мы пока не можем оценить их работу.

Зато о дизайне говорить можно свободно. Разумеется,  красота машины – дело индивидуальное и специфическое, однако, на наш взгляд  облик Modena удался, хотя некоторые пользователи уже успели уличить Ares в плагиате, заявив, что их спорткар очень похож на автомобили компании Koenigsegg и McLaren.  Мировая премьера Ares Modena должна состояться уже этим летом.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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