Автомобильный портал Motorpage
11 май 2022

Представлен автомобиль-биткоин

Представлен автомобиль-биткоин
Автор фото: фирма-производитель

Известный производитель спорткаров Raven представил необычный продукт машину- NFT-токен

Прежде чем поговорить о самом транспортном средстве, скажем пару слов о токенах. Фактически, это частный случай криптовалюты, вроде биткоина. Существуя в виде виртуальных жетонов, их помещают на различные веб-объекты фотографии, 3d-модели. Токен закрепляет за человеком право собственности на объект.

Собственно, новенький Raven GT является настоящим токен-мобилем. По сути, перед нами трехмерная модель, существующая лишь на экране. Разумеется, у спорткара есть и характеристики. В виртуальной реальности это полуторатонный спорткар с 800-сильным мотором V12  и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. До сотни машина должна разогнаться за три секунды, а ее максимальная скорость составит 340 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Renault продает свои корейские активы Geely

11 мая 2022

Европейцы не смогут зарегистрировать свои машины с ДВС

11 мая 2022
Honda Odyssey Sport (2023)

Honda Odyssey получила спортивную версию

11 мая 2022

В России разработали новый ГОСТ для электрических самокатов

11 мая 2022

Россиян освободят от госпошлины за водительские удостоверения

11 мая 2022

Шум от дорог вызывает заболевания сердца

11 мая 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Genesis GV80 - genesis gv80 (2021) то ли ангел, то ли демон, но точно не банальный Тест драйв
09 мая 2022

Genesis GV80
"То ли ангел, то ли демон, но точно не банальный Genesis GV80"
BMW 4 series - bmw 4-series coupe (2021) только имидж и ничего большего?
Тест драйв
03 мая 2022

BMW 4 series
"Только имидж и ничего большего?"
JAC J7 - jac j7 (2021) «учитесь, студенты!»
Тест драйв
29 апреля 2022

JAC J7
"«Учитесь, студенты!»"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 5 7 8