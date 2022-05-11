Представлен автомобиль-биткоин

Известный производитель спорткаров Raven представил необычный продукт машину- NFT-токен

Прежде чем поговорить о самом транспортном средстве, скажем пару слов о токенах. Фактически, это частный случай криптовалюты, вроде биткоина. Существуя в виде виртуальных жетонов, их помещают на различные веб-объекты фотографии, 3d-модели. Токен закрепляет за человеком право собственности на объект.

Собственно, новенький Raven GT является настоящим токен-мобилем. По сути, перед нами трехмерная модель, существующая лишь на экране. Разумеется, у спорткара есть и характеристики. В виртуальной реальности это полуторатонный спорткар с 800-сильным мотором V12 и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. До сотни машина должна разогнаться за три секунды, а ее максимальная скорость составит 340 километров в час.