Представлен Chevrolet Blazer

Компания Chevrolet рассекретила электрический вседорожник Blazer EV. Это первая электрическая модель в истории компании.

Надо сказать, что машина будет предлагаться сразу в четырех модификациях. В базовом исполнении автомобиль будет переднеприводным, а силовая установка здесь развивает 230 лошадиных сил. Что касается запаса хода то, производитель заявляет 400 километров на полном заряде батареи (емкость не уточняется). Условная «средняя» модификация будет уже полноприводной, а запас хода здесь увеличится до 470 километров.

Третья комплектация под названием Blazer EV RS может иметь любой тип привода и проедет без подзарядки более 500 километров. Самая мощная версия получит индекс SS – ее силовая установка развивает 565 лошадиных сил. Сообщается, что до сотни кроссовер в такой модификации способен разогнаться за четыре секунды.