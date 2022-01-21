Представлен дом на колесах с управлением со смартфона

В Европе и Америке очень любят путешествовать в домах на колесах. Последние представлены в разных форматах – микроавтобусы со встроенными жилыми модулями, пикапы с надстройками и так далее. Самым же популярным является прицеп-трейлер

Отметим, что владельцы таких прицепов часто испытывают сложности с парковкой и маневрированием. Попробуйте с первого раза загнать трейлер на стоянку - придется применить навыки дальнобойщика. Впрочем, американская компания Airstream представила интересное решение всех проблем – трейлер eStream.

На первый взгляд, это обычный дом на колесах – большой и роскошный. Есть один нюанс – шасси здесь управляемое и имеет собственные электромоторы. Все управление осуществляется через специальных контроллер или мобильный телефон. Фактически, трейлер заедет на парковку самостоятельно, подчиняясь командам с пользовательского гаджета.

Скорость трейлера невелика – всего 5-10 километров в час, так что за безопасность переживать не придется. К тому же прицеп оборудовали датчиками парковки и камерами, благодаря которым можно проследить за любыми препятствиями.

