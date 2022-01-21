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21 янв 2022

Представлен дом на колесах с управлением со смартфона

Представлен дом на колесах с управлением со смартфона
Автор фото: фирма-производитель

В Европе и Америке очень любят путешествовать в домах на колесах.  Последние представлены в разных форматах –  микроавтобусы со встроенными жилыми модулями, пикапы с надстройками и так далее.  Самым же популярным является прицеп-трейлер

Отметим, что владельцы таких прицепов часто испытывают сложности с парковкой и маневрированием. Попробуйте с первого раза загнать трейлер на стоянку -  придется применить навыки дальнобойщика.  Впрочем, американская компания Airstream  представила интересное решение всех проблем – трейлер eStream.

На первый взгляд, это обычный дом на колесах – большой и роскошный. Есть один нюанс – шасси здесь управляемое и имеет собственные электромоторы.  Все управление осуществляется через специальных контроллер или мобильный телефон. Фактически, трейлер заедет на парковку самостоятельно, подчиняясь командам с пользовательского гаджета.

Скорость трейлера  невелика – всего 5-10 километров в час, так что за безопасность переживать не придется. К тому же прицеп оборудовали датчиками парковки и камерами, благодаря которым можно проследить за любыми препятствиями.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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