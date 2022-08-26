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26 авг 2022

Представлен доработанный BMW i4

Представлен доработанный BMW i4
Автор фото: фирма-производитель

Известное своими работами с баварскими спорткарами ателье AC Schnitzer представило комплект для модернизации BMW i4 

Для мастеров тюнинга – проект доработок электромобиля является дебютным. Собственно, с BMW i4 до этого тоже никто не работал, так что в этом плане тоже произошел своеобразный дебют.

Собственно, в рамках модернизации не стали трогать агрегатную часть – весь комплекс работ свелся к доработке внешнего вида – установке нового бампера, сплиттера и спойлера..Также были добавлены расширители колесных арок. Шасси BMW i4 доработали за счёт новых пружин, которые уменьшают дорожный просвет пятидверки на 25 миллиметров. Кроме того, AC Schnitzer подготовила два набора альтернативных колёсных дисков

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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