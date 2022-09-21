Представлен график заездов нового сезона «Формулы-1»

Опубликован рекордный по величине календарь «Формулы-1» на 2023 год. В числе интересного – новые этапы и новые трассы.

Уже несколько лет гонки стартуют с заездов в Бахрейне – в новом сезоне руководство «Формулы-1» не стало менять устоявшийся порядок. Среди нововведений – возвращение гонок в Китай (пока носит предварительный статус) и Катар, а также первая гонка в Лас-Вегасе. Классические этапы, вроде гран-при Монако, Италии и Великобритании, которые пройдут на легендарных автодромах Монцы, Сильверстоуна и Монако, остались в списке.

По объективным причинам в трек-листе нет гонок на автодроме в Сочи. Азербайджанский же этап не стали трогать – он пройдет в апреле. Закончится сезон гонками в Арабских Эмиратах.