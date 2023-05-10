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10 май 2023

Представлен Hurtan Grand Albaycin

Представлен Hurtan Grand Albaycin
Автор фото: фирма-производитель

Пусть вас не смущает сложное название – перед нами обычная Mazda MX-5, только с уникальным кузовом «тарга», который, собственно, и разработали специалисты из ателье Hurtan

По дизайну машина чем-то напоминает проекты компании Mitsuoka – все выполнено в ретро-стилистике. Кузов окрашен в серо-голубой металлик, также можно отметить круглую головную оптику и гигантскую хромированную решётку радиатора. Еще одна аллюзия на машины 80-годов – литые диски с тонкими спицами. Интерьер тоже подвергли доработкам- дверные карты и центральную консоль обшили дорогой кожей.

В моторную гамму спорткара входят 1,5-литровый двигатель мощностью 132 лошадиные силы или 184-сильный атмосферный мотор объёмом 2,0 литра.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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