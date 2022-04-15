Представлен электромобиль, который может стать офисом на колесах

На автосалоне в Нью-Йорке стартап Independent Electric показал свой первый электромобиль Indi One, который выделяется необычным оснащением на фоне других электромобилей

Если намеренно не вдаваться в подробности, то перед нами обычный электрический кроссовер с заурядной внешностью в стиле Tesla Model Y и достаточно стандартными техническими характеристиками. Да, Indi One является мощным и быстрым автомобилем - 470 лошадиных сил и 4.5 секунды разгона до сотни вызывают уважение, но есть одна деталь- в мире уже есть множество электромобилей , которые будут гораздо производительнее, к примеру, 600-сильная Kia EV6 или 1000-сильный Tesla Model X.

Другое дело, что никто из них не построен с учетом концепции мобильного офиса. Между тем, Indi One оснащен полноценным мощным компьютером на операционной системе Windows и креслами, со встроенными столиками для размещения всей необходимой периферии. Отметим, что производство новинки будет запущено в 2023 году, сейчас прототипы машин проходят краш-тесты и необходимую сертификацию.