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15 апр 2022

Представлен электромобиль, который может стать офисом на колесах

Представлен электромобиль, который может стать офисом на колесах

На автосалоне в Нью-Йорке стартап Independent Electric показал свой первый электромобиль Indi One, который выделяется необычным оснащением на фоне других электромобилей

Если намеренно не вдаваться в подробности, то перед нами обычный электрический кроссовер с заурядной внешностью в стиле Tesla Model Y и достаточно стандартными техническими характеристиками. Да, Indi One является мощным и быстрым автомобилем - 470 лошадиных сил и 4.5 секунды разгона до сотни вызывают уважение, но есть одна деталь- в мире уже есть множество электромобилей , которые будут гораздо производительнее, к примеру, 600-сильная Kia EV6 или 1000-сильный Tesla Model X.

Другое дело, что никто из них не построен с учетом концепции мобильного офиса. Между тем, Indi One оснащен полноценным  мощным компьютером на операционной системе Windows и креслами, со встроенными столиками для размещения всей необходимой периферии. Отметим, что производство новинки будет запущено в 2023 году, сейчас прототипы машин проходят краш-тесты и необходимую сертификацию.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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