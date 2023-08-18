Представлен конкурент Tesla Cybertruck

Американская компания Fisker представила электрический пикап Alaska. Автомобиль поступит в продажу в 2025 году

Fisker Alaska оценивается от 45 000 долларов (4 218 000 рублей). Пикап получил футуристичный экстерьер и уютный салон. В интерьере используется деревянные вставки, имеются удобные держалки для головных уборов, перчаток и инструментов. По центру передней панели расположился вращающийся 17,1-дюймовый сенсорный экран «мультимедийки».

Фактически автомобиль сконструирован на основе электрического кроссовера Fisker Ocean. Силовая установка состоит из двух электромоторов (по одному на передней и задней оси). Суммарная мощность составит 557 л.с. и 692 Нм крутящего момента. Покупателям на выбор предложены две батареи емкостями 75 или 113 кВт*ч. Запас хода составит 370 и 547 км соответственно. Компания подмечает, что пикап способен разогнаться с 0 до 100 км/ч примерно за 3,9 с. (7,2 с. с более тяжелым аккумулятором).