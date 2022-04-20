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20 апр 2022

Представлен Leuxs RZ

Представлен Leuxs RZ
Автор фото: фирма-производитель
Японский концерн показал свой первый электрический кроссовер, правда назвать его уникальным будет сложно. 
Дело в том, что в техническом плане этот автомобиль построен на одной и той же платформе, что и Subaru Solterra, и Toyota bZ4X. Соответственно, силовые установки здесь одинаковые. Надо сказать, что Lexus RZ представлен лишь в двухмоторной версии, мощность которой составляет 313 лошадиных сил. Для Toyota и Subaru эта конфигурация является топовой – помимо нее есть версия и с одним электромотором на 200 лошадиных сил.
 
Несколько слов о дизайне Lexus RZ. Здесь дизайнеры марки постарались на славу - экстерьер здесь получился более изысканным, чем у собратьев. Особое внимание на себя обращают волнообразные выштамповки на боковинах кузова, сложная форма фар и двухцветный окрас.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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