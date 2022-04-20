Представлен Leuxs RZ

Японский концерн показал свой первый электрический кроссовер, правда назвать его уникальным будет сложно.
Дело в том, что в техническом плане этот автомобиль построен на одной и той же платформе, что и Subaru Solterra, и Toyota bZ4X. Соответственно, силовые установки здесь одинаковые. Надо сказать, что Lexus RZ представлен лишь в двухмоторной версии, мощность которой составляет 313 лошадиных сил. Для Toyota и Subaru эта конфигурация является топовой – помимо нее есть версия и с одним электромотором на 200 лошадиных сил.
Несколько слов о дизайне Lexus RZ. Здесь дизайнеры марки постарались на славу - экстерьер здесь получился более изысканным, чем у собратьев. Особое внимание на себя обращают волнообразные выштамповки на боковинах кузова, сложная форма фар и двухцветный окрас.