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10 окт 2023

Представлен Lynk&Co 06 EM-P

Представлен Lynk&Co 06 EM-P
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Lynk&Co официально представила новый гибридный кроссовер 06 EM-P. Начальная стоимость - 180 000 юаней (примерно 2 500 000 рублей)

Дизайн автомобиля основан на другой модели бренда Lynk&Co 08. Это выражается в узкой светодиодной передней оптике, которая растягивается по длине капота. Задний блок фар выделяется светодиодным рисунком с буквенным логотипом компании по центру. Интерьер Lynk&Co 08 стильный и минималистичный. На передней панели установлен 15,4-дюймовый экран “мультимедийки” и 12,3-дюймовая цифровая “приборка”.  Главная фишка салона - крупные зеркала в солнцезащитных козырьках. Спереди имеется две платформы для беспроводной зарядки для смартфонов. Отделка салона выполнена с использованием высококачественных материалов. Габариты Lynk&Co 06: 4350/1820/1625 мм., а колесная база - 2640 мм.

Lynk&Co 06 сконструирован на платформе BMA (B-segment Modular Architecture), на которой также базируются седан Geely Emgrand и внедорожник Geely Coolray. Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 1,5-литровая бензиновая “четверка” мощностью 120 л.с., а также два электромотора по одному на передней и задней оси. Суммарная мощность - 299 л.с. или 568 л.с. в зависимости от мощности электромоторов. Емкость батареи - 19,09 кВт*ч. Запас хода на электротяге составляет - 102 км. Заявленный расход топлива - 4,98 л. на 100 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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