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19 апр 2022

Представлен Mercedes-Benz EQS SUV

Представлен Mercedes-Benz EQS SUV
Автор фото: фирма-производитель
Этот автомобиль должны были показать широкой публике на пекинском автосалоне. Мероприятие, к сожалению, отменили из-за вспышки коронавируса, так что премьеру пришлось проводить в онлайн-формате.
EQS SUV- построен на той же самой платформе, что и обычный EQS, только последний по своему форм-фактору является лифтбеком, тогда как EQS SUV – это полноценный кроссовер. Если вас интересуют размеры, то кроссовер на девять сантиметров короче, на три сантиметра шире и на 20 сантиметров выше одноименного лифтбэка. В зависимости от количества мест объем багажника составляет от 645 до 2100 литров либо от 610 до 1770 литров.
 
Что касается силовых установок, то EQS SUV будет предложен клиентам в трех версиях. Первая, она же базовая, обладает задним приводом и единственным 325-сильным электрическим мотором. Запас хода составляет 600 километров. Вторая версия отличается от «базы» лишь наличием полного привода (мотор тот же) и чуть меньшим запасом хода в 613 километров.  Топовая версия также является полноприводной, однако, силовая установка здесь уже двухмоторная (мощность 523 лошадиные силы).

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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