Представлен Mercedes-Benz EQS SUV

Этот автомобиль должны были показать широкой публике на пекинском автосалоне. Мероприятие, к сожалению, отменили из-за вспышки коронавируса, так что премьеру пришлось проводить в онлайн-формате.

EQS SUV- построен на той же самой платформе, что и обычный EQS, только последний по своему форм-фактору является лифтбеком, тогда как EQS SUV – это полноценный кроссовер. Если вас интересуют размеры, то кроссовер на девять сантиметров короче, на три сантиметра шире и на 20 сантиметров выше одноименного лифтбэка. В зависимости от количества мест объем багажника составляет от 645 до 2100 литров либо от 610 до 1770 литров.

Что касается силовых установок, то EQS SUV будет предложен клиентам в трех версиях. Первая, она же базовая, обладает задним приводом и единственным 325-сильным электрическим мотором. Запас хода составляет 600 километров. Вторая версия отличается от «базы» лишь наличием полного привода (мотор тот же) и чуть меньшим запасом хода в 613 километров. Топовая версия также является полноприводной, однако, силовая установка здесь уже двухмоторная (мощность 523 лошадиные силы).