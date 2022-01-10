Автомобильный портал Motorpage
10 янв 2022

Представлен новый Chevrolet Silverado

Представлен новый Chevrolet Silverado
Автор фото: фирма-производитель

Полное название автомобиля - Silverado EV. Это означает, что перед нами полноценный электромобиль!

Да, с традиционным бензиновым пикапом новинка не имеет ничего общего - куда больше параллелей можно провести между Silverado EV и новым Hummer, так как оба автомобиля построены на платформе GM Ultium, которая разрабатывалась специально для электромобилей.

Пикап предложат сразу  в двух конфигурациях — WT (Work Truck, «рабочий грузовик») и RST (спортвариант), в обоих случаях новинка имеет два электромотора (по одному на ось) и постоянный полный привод. Разница заключается лишь в том, что спортивный вариант мощнее - 673 лошадиные силы против 517 у версии WT.  Запас хода в обоих конфигурациях заявлен в шестьсот километров. Интересный нюанс - обе версии пикапа оснащены системой PowerBase, которая представляет собой бортовую док-станцию для питания внешних устройств. От этой станции мощностью 10,2 кВт можно даже подзарядить другой электромобиль.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Sony Vision-S 02

Sony создает подразделение для выпуска электромобилей

06 января 2022
Opel Insignia 2020 вид спереди

Opel Insignia превратится в кроссовер

05 января 2022

Взгляните на необычный Buick Blackhawk

04 января 2022
Lada Largus Cross (2020) вид сбоку

В России появился турбированный Largus

30 декабря 2021
Nissan Navara 2020 вид сзади

Nissan нашел покупателя на свой завод в Испании

30 декабря 2021

Polestar выпустит конкурента Porsche Macan

30 декабря 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Ceed - kia ceed (2022) «и вновь продолжается спорт» Тест драйв
07 января 2022

KIA Ceed
"«И вновь продолжается спорт»"
Subaru Forester - subaru forester sport (2019) в чем можно положиться на subaru forester
Тест драйв
05 января 2022

Subaru Forester
"В чем можно положиться на Subaru Forester"
Porsche Taycan Cross Turismo - porsche taycan cross turismo (2022) ласковый «зеленый» зверь
Тест драйв
03 января 2022

Porsche Taycan Cross Turismo
"Ласковый «зеленый» зверь"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"

Написано новостей:

2 9 8 0 7