Представлен новый Chevrolet Silverado

Полное название автомобиля - Silverado EV. Это означает, что перед нами полноценный электромобиль!

Да, с традиционным бензиновым пикапом новинка не имеет ничего общего - куда больше параллелей можно провести между Silverado EV и новым Hummer, так как оба автомобиля построены на платформе GM Ultium, которая разрабатывалась специально для электромобилей.

Пикап предложат сразу в двух конфигурациях — WT (Work Truck, «рабочий грузовик») и RST (спортвариант), в обоих случаях новинка имеет два электромотора (по одному на ось) и постоянный полный привод. Разница заключается лишь в том, что спортивный вариант мощнее - 673 лошадиные силы против 517 у версии WT. Запас хода в обоих конфигурациях заявлен в шестьсот километров. Интересный нюанс - обе версии пикапа оснащены системой PowerBase, которая представляет собой бортовую док-станцию для питания внешних устройств. От этой станции мощностью 10,2 кВт можно даже подзарядить другой электромобиль.