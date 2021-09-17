Представлен новый Citroen C3

Предупредим сразу – речь идет не о европейском хэтчбеке и не о кроссовере C3 Aircross. Мы сейчас говорим о совершенно новой модели для рынка Южной Америки и Индии

Мы уже писали об этой модели несколько дней назад, и сейчас мы можем сказать о том, что все предположения подтвердились. Итак, автомобиль действительно построен на упрощенной платформе Common Modular Platform. Таким образом, машина является собратом Peugeot 208 и Opel Corsa.

C двигателями тоже все просто - два турбо-мотора объемом в литр и 1.2 литра. Первый развивает сто лошадиных сил, а второй – 130. По трансмиссиям тоже нет ничего уникального – каждый из двигателей может работать в паре с 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом. Правда, есть один нюанс – полного привода покупатели не смогут получить ни за какие деньги, зато клиренс у машины 180 миллиметров, что весьма неплохо по кроссоверным меркам.