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17 сен 2021

Представлен новый Citroen C3

Представлен новый Citroen C3
Автор фото: фирма-производитель

Предупредим сразу – речь идет не о европейском хэтчбеке и не о кроссовере C3 Aircross. Мы сейчас говорим о совершенно новой модели для рынка Южной Америки и Индии

Мы уже писали об этой модели несколько дней назад, и сейчас мы можем сказать о том, что все предположения подтвердились.  Итак, автомобиль действительно построен на упрощенной платформе Common Modular Platform. Таким образом, машина является собратом Peugeot 208 и Opel Corsa.

C двигателями тоже все просто -  два турбо-мотора объемом в литр и 1.2 литра.  Первый развивает сто лошадиных сил, а второй – 130. По трансмиссиям тоже нет ничего уникального – каждый из двигателей может  работать в паре с 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом. Правда, есть один нюанс – полного привода покупатели не смогут получить ни за какие деньги, зато клиренс у машины 180 миллиметров, что весьма неплохо по кроссоверным меркам.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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