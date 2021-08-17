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17 авг 2021

Представлен новый спорткар Nismo

Представлен новый спорткар Nismo
Автор фото: фирма-производитель

Честно говоря, спорткаром назвать этот автомобиль сложно – перед нами всего лишь хэтчбек Aura с модернизированной внешностью.

Да, условно спортивная версия городского хэтчбека имеет под капотом обычную силовую установку – гибрид, который состоит из мотора 1.2 литра и электрического движка. Общая мощность силовой установки составляет 140 лошадиных сил.  Интересно, что инженеры Nismo перекалибровали электронную педаль акселератора и рулевое управление – это должно «обострить» повадки автомобиля.

Также была модернизирована и подвеска – японские тюннеры установили новые пружины.  Разумеется, поменялась и внешность – на машину установили новый обвес, который улучшил аэродинамику, а в интерьер обзавелся новыми креслами с интегриро­ванными подголов­никами и вышивкой Nismo.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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