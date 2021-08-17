Представлен новый спорткар Nismo

Честно говоря, спорткаром назвать этот автомобиль сложно – перед нами всего лишь хэтчбек Aura с модернизированной внешностью.

Да, условно спортивная версия городского хэтчбека имеет под капотом обычную силовую установку – гибрид, который состоит из мотора 1.2 литра и электрического движка. Общая мощность силовой установки составляет 140 лошадиных сил. Интересно, что инженеры Nismo перекалибровали электронную педаль акселератора и рулевое управление – это должно «обострить» повадки автомобиля.

Также была модернизирована и подвеска – японские тюннеры установили новые пружины. Разумеется, поменялась и внешность – на машину установили новый обвес, который улучшил аэродинамику, а в интерьер обзавелся новыми креслами с интегриро­ванными подголов­никами и вышивкой Nismo.