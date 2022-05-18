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18 май 2022

Представлен обновленный Hyundai Palisade

Представлен обновленный Hyundai Palisade
Автор фото: фирма-производитель
Несколько месяцев назад корейская компания представила обновленный Palisade для американского рынка, теперь же нам показывают кроссовер «домашней» спецификации, которая поставляется на европейские рынки, в том числе и в Россию.
Европеец отличается от американца, как минимум, двумя параметрами.  Первый – европейский и корейский Palisade не продаются во внедорожной версии XTR. Второй – американский вариант кроссовера не обладает дизельными двигателями.
 
Но перейдем к самому рестайлингу, итак новинку от дореформенного кроссовера можно отличить по новой решетке радиатора, новым бамперам и колесным дискам. Что касается интерьера, то здесь появилась новая мультимедийная система с 12-дюймовым экраном. Моторная гамма не поменялась – европейский (как и корейский Palisade) можно купить с бензиновым «атмосферником» V6 объемом 3,8 литра мощностью 295 лошадиных сил или с 2,2-литровым турбодизелем, завивающим 202 лошадиную силу.

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