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24 янв 2023

Представлен обновленный Polestar2

Представлен обновленный Polestar2
Автор фото: фирма-производитель

Компания Polestar представила обновленную версию своей первой электрической модели Polestar 2

Самая главная модернизация произошла в техническом плане – в одномоторном исполнении автомобиль сменил тип привода – с переднего на задний. Заодно и увеличилась мощность двигателя – с 231 до 272 лошадиных сил. В полноприводном исполнении  автомобиль выдает целых 422 лошадиные силы. Существует и форсированный вариант «электрички», где моторы в совокупности развивают 476 «лошадей».

Еще один важный параметр – новые батареи, причем более высокой емкости – на 62 и 82 киловатт-часа.  Благодаря этому, а также обновленной электронике, распределяющей энергию на моторы, у Polestar 2 заметно увеличился запас хода. Базовая модификация с одним мотором теперь проезжает на одном заряде до 518 километров.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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