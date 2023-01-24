Представлен обновленный Polestar2

Компания Polestar представила обновленную версию своей первой электрической модели Polestar 2

Самая главная модернизация произошла в техническом плане – в одномоторном исполнении автомобиль сменил тип привода – с переднего на задний. Заодно и увеличилась мощность двигателя – с 231 до 272 лошадиных сил. В полноприводном исполнении автомобиль выдает целых 422 лошадиные силы. Существует и форсированный вариант «электрички», где моторы в совокупности развивают 476 «лошадей».

Еще один важный параметр – новые батареи, причем более высокой емкости – на 62 и 82 киловатт-часа. Благодаря этому, а также обновленной электронике, распределяющей энергию на моторы, у Polestar 2 заметно увеличился запас хода. Базовая модификация с одним мотором теперь проезжает на одном заряде до 518 километров.